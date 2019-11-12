Украина Метели и дикие морозы: синоптик заставил волноваться из-за прогноза на зиму

2019-11-12 19:30 219

 

Погода в Украине зимой 2019-2020 принесет жителям страны ряд неприятных сюрпризов. И хотя в среднем уровень погоды и осадков не будет слишком отличаться от ежегодных, зима запомнится резкими перепадами между оттепелью и сильными морозами.

Согласно прогнозу Виталия Постриганя, начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии, суровой зимы, как 50-60 лет назад в Украине не будет. Зима ожидается довольно теплой и дождливой, но с волнами экстремальных морозов.

Переход в "зимний режим", по словам эксперта, произойдет в третьей декаде ноября. В ноябре-декабре 2019, а также в марте 2020 среднемесячная температура будет близка к норме, а в январе-феврале может превысить норму на 1-1,5 градуса.

В то же время, грядущая зима принесет кратковременные, но очень сильные похолодания, а также мощные снегопады.

"Нынешней зимой, погодные условия могут претерпевать резкие изменения, а именно: кратковременные, но достаточно сильные похолодания, случаи сильных снегопадов, налипание мокрого снега, образование гололеда", - утверждает Виталий Постригань.

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