Украина Дело об убийстве Вороненкова перенесли из-за убийства адвоката подозреваемых

2019-11-13 11:15 90

Дело об убийстве бывшего российского депутата и свидетеля по делу Януковича Дениса Вороненкова рассмотрят позже - слушание отложили. 

"Шевченковский районный суд Киева отложил на 27 ноября на 15 часов 00 минут заседание в производстве по убийству Дениса Вороненкова из-за отказа одного из подозреваемых воспользоваться бесплатной правовой помощью, предложенной ему судом из-за гибели предыдущего адвоката Святослава Пархоменко в Житомирской области", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Подозреваемый Александр Лось отказался воспользоваться услугами общественного защитника и заявил, что будет искать другого адвоката. Поскольку участие защитника в судебном процессе обязательно, прокурор не возражал против переноса заседания.

Напомним, ранее стало известно об убийстве адвоката Святослава Пархоменко, который был защитником Ярослава Тарасенко и Александра Лося по делу убийства Дениса Вороненкова. В полиции изъяли оружие участников конфликта - незарегистрированный пистолет Browning и ружье.

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