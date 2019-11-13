В Украине в декабре произойдет перерасчет пенсионных выплат. Многие категории украинцев могут рассчитывать на прибавку уже с 1 декабря, но доплаты получат далеко не все.
Так, автоматический перерасчет пенсий происходит в Украине трижды в год - в январе, июле и в декабре. Но расчет осуществляется только для получателей минимальных пенсий, которые "привязаны" к прожиточному минимуму.
Согласно закону "О государственном бюджете Украины 2019" размер минимальной пенсии увеличится с 1564 до 1638 гривен (74 грн), а для некоторых категорий пенсии повысят на 100-150 грн.
При этом автоматический перерасчет не коснется некоторых категорий, для которых выплаты останутся в ранее назначенном графике повышения, а кое-кто и вовсе останется без доплат.
Кому не доплатят по автоматическому перерасчету пенсий
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детям войны;
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лицам, что живут в горных населенных пунктах;
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иждивенцам;
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реабилитированным жертвам политических репрессий и вынужденно переселенным членам их семей;
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пострадавшим от Чернобыльской катастрофы;
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работающим пенсионерам (увеличение возможно только после увольнения).