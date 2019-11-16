Украина Зеленский подписал закон об ответственности за перевозку детей

2019-11-16 14:30 81

 

В пятницу, 15-го ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей № 224-IX, который парламент принял 29 октября 2019 года.

 Как отмечается, закон дополняет статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУап) новыми частями, согласно которым за нарушение правил перевозки детей на водителя накладывается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кроме того, за повторное правонарушение, совершенное в течение года, наказывается штрафом в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

«Внедрение норм закона позволит повысить безопасность на дорогах, снизить уровень аварийности и тяжести последствий ДТП, а также будет способствовать интеграции автомобильных дорог общего пользования Украины в международную дорожную сеть с высоким уровнем безопасности инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Также на органы Национальной полиции возлагается обязанность рассматривать дела о административных правонарушениях о нарушениях правил перевозки детей.
Справка

В подпунктах «б-г» пункта 21.11 Правил дорожного движения определено, что запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, без использования специальных средств, которые дают возможность пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток.

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