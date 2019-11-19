Украина Погода на 20 ноября - Украина утонет в холодном тумане

2019-11-19 19:30 114

 

Погода ожидается влажная, облачная и неприветливая

По всей территории Украины завтра, 20 ноября, за исключением, западных и южных регионов, будет туманно и холодно. Температура днем будет достигать +10, а ночью будет опускаться до -2.

Прогноз погоды на 20 ноября от профессионального синоптика

Дневная температура, как пишет синоптик Наталья Диденко, составит до +2+8 градусов, а на части западных территорий, в Одесской области и в Крыму удержится на уровне +10+15 градусов.

"Серьезные осадки не ожидаются. Однако наступает тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом до костей, лучше бы шел дождь или снег. Восточный ветер начнет разгоняться до штормовых порывов - будьте осторожны", - предупреждает синоптик.

Наталья Диденко отмечает, что с четверга, 21 ноября, ожидается похолодание во восточных и большинстве центральных областей - температура воздуха ночью может опуститься до -4-10 градусов.

Синоптики погодного портала Укргидрометцентр обещают туманную и облачную погоду. Температура днем будет достигать максимум +11 градусов, а ночью будет опускаться до -2. Ветер восточного направления усилится в дневные часы и вечером.

В Киеве температура воздуха едва ли достигнет +4+5 градусов.

Температура завтра, 20 ноября, по мнению синоптиков Sinoptik.ua, весь день продержится на отметках +2+3. Как ни странно, ближе к ночи температура может подняться до +6. Ожидается туман и высокая облачность.

Погода завтра, 20 ноября, по мнению синоптиков погодного ресурса Gismeteo, будет дождливой и туманной. Температура весь день продержится на отметках +4+5, вечером опустится до +2, а ночью поднимется до +7.

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