Украина Морозы до минус 8: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

2019-11-20 20:30 264

 

День 20 ноября в Украине будет холодным и туманным. Видимость на дорогах в большинстве областей снизится до 200−500 метров. На Левобережье будет значительно холоднее, чем в западных областях. Возможен небольшой дождь в северных регионах и в Винницкой области, на остальной территории сухо. Пока в Закарпатье сохраняется тепло 12−16 градусов, на востоке дневная температура снизится до 2−5°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ощутимое похолодание должно прийти в ночь с 20 на 21 ноября. Ожидается, что ночью температура снизится на три-шесть градусов, то есть в восточных областях ударят морозы до −6…−8, а на остальной территории возможны заморозки до −2…−4°.

21 ноября будет холодно, тепло задержится лишь на крайнем западе и в приморской зоне на юге. Дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории без осадков. В последние дни недели тенденция к похолоданию продолжится.

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