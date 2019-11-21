Украина Погода на 22 ноября - синоптики назвали самую холодную ночь

2019-11-21 17:00 81

 

И хотя днем будет безоблачно, температура продержится на отметках -4-6

Погода в Украине в пятницу, 22 ноября, ожидается очень морозной, с сильным штормовым ветром и дождем. Температура опустится до -7 днем, а ночью - до -12 градусов.

Практически во всех регионах Украины ожидается резкое снижение температуры воздуха, до минусовых значений. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"22 ноября в Украине будет холодно и ветрено. Ночью ожидается -1-7 градусов, на Востоке -5-12 градусов, на Западе около нуля, на Закарпатье до +6 градусов. Завтра днем в Украине от 3 градусов мороза до +3 градусов, на востоке местами до -5, на Западе +1+5, на Закарпатье до +10 градусов", - пишет Наталка Диденко.

Самой холодной, судя по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, будет ночь с 21 на 22 ноября. Возможен мороз до -12 градусов на востоке и северо-востоке Украины. Днем ожидается -6-8 градусов. Небо прояснится, а ветер прогонит тучи.

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