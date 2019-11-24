Украина Погода устроит шоковую терапию: прогноз погоды в Украине на неделю

2019-11-24 11:30 375

Аномально теплая осень подошла к концу – погода заставила украинцев вспомнить о том, что календарная зима близко, начались морозы. Какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни.

В воскресенье, 24 ноября осадков снова не ожидается, в западных областях потеплеет – днем там в среднем от 2 до 5 градусов тепла (а в Закарпатской области до +12), в центре днем от 0 до +2, в северных областях от -1 до +1, в восточных от -1 до +2, и на юге от 1 до 8 градусов выше нуля.

В понедельник, 25 ноября в Украине все так же сухо, температура воздуха останется на уровне воскресенья, разве что еще больше потеплеет в южных регионах – днем до +11 градусов.

Во вторник, 26 ноября плюсовая температура ожидается по всей стране. В западных областях днем в среднем 4-8 градусов выше нуля, в центральных областях от 1 до 4 градусов тепла, в северных от +1 до +3, на востоке от +2 до +4, и на юге от +4 до +7 градусов.

В среду, 27 ноября в Украину с запада придут осадки в виде небольших дождей. Днем на западе ожидается от 5 до 9 градусов тепла, в центре от 1 до 4 градусов, в северных областях от 1 до 3 градусов, на востоке от 2 до 4 градусов тепла, и в южных регионах стоит ожидать от 4 до 7 градусов выше нуля.