Украина Погода устроит шоковую терапию: прогноз погоды в Украине на неделю

2019-11-24 11:30 375

 

Аномально теплая осень подошла к концу – погода заставила украинцев вспомнить о том, что календарная зима близко, начались морозы. Какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни.

В воскресенье, 24 ноября осадков снова не ожидается, в западных областях потеплеет – днем там в среднем от 2 до 5 градусов тепла (а в Закарпатской области до +12), в центре днем от 0 до +2, в северных областях от -1 до +1, в восточных от -1 до +2, и на юге от 1 до 8 градусов выше нуля.

В понедельник, 25 ноября в Украине все так же сухо, температура воздуха останется на уровне воскресенья, разве что еще больше потеплеет в южных регионах – днем до +11 градусов.

Во вторник, 26 ноября плюсовая температура ожидается по всей стране. В западных областях днем в среднем 4-8 градусов выше нуля, в центральных областях от 1 до 4 градусов тепла, в северных от +1 до +3, на востоке от +2 до +4, и на юге от +4 до +7 градусов.

В среду, 27 ноября в Украину с запада придут осадки в виде небольших дождей. Днем на западе ожидается от 5 до 9 градусов тепла, в центре от 1 до 4 градусов, в северных областях от 1 до 3 градусов, на востоке от 2 до 4 градусов тепла, и в южных регионах стоит ожидать от 4 до 7 градусов выше нуля.

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат

2019-11-24 14:00 381

Если нет права на пенсию: кому в Украине грозит получать соцпомощь

2019-11-24 13:00 591

Трамп дал ответ на ключевой вопрос в скандале с Украиной

2019-11-23 15:00 1170

Стала известна дата повторного рассмотрения в Раде проектов по рынку земли

2019-11-22 20:31 576

Еще новости в разделе "Украина"

Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат

2019-11-24 14:00 381

Если нет права на пенсию: кому в Украине грозит получать соцпомощь

2019-11-24 13:00 591

Доллар и евро ушли в нокдаун: появился официальный курс валют от НБУ

2019-11-24 12:30 321

В ПриватБанке пытались скрыть, что глава правления перенес инфаркт

2019-11-24 12:00 225
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат 2019-11-24 14:00 381
Если нет права на пенсию: кому в Украине грозит получать соцпомощь 2019-11-24 13:00 591
Доллар и евро ушли в нокдаун: появился официальный курс валют от НБУ 2019-11-24 12:30 321
В ПриватБанке пытались скрыть, что глава правления перенес инфаркт 2019-11-24 12:00 225

Лента

15:00 В Генштабе рассказали, кто разграбил корабли в РФ
14:30 Миссия МВФ уехала, не договорившись о новом кредите для Украины
14:00 Пенсия в Украине: с Нового года заработают изменения в начислении выплат
13:30 К Земле приблизился неизвестный ранее гигантский астероид
13:00 Если нет права на пенсию: кому в Украине грозит получать соцпомощь
12:30 Доллар и евро ушли в нокдаун: появился официальный курс валют от НБУ
12:00 В ПриватБанке пытались скрыть, что глава правления перенес инфаркт
11:30 Погода устроит шоковую терапию: прогноз погоды в Украине на неделю
11:00 В Генштабе рассказали, что привело к взрывам в Балаклее
10:30 Медики рассказали, какие продукты помогут справиться со стрессом