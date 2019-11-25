Украина Пункты пропуска на Донбассе переходят на зимний график работы - что изменится

2019-11-25 13:11 99

Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения операции Объединенных сил переходят на зимний график работы.

Как сообщил пресс-центр штаба ООС, переход на график зимнего периода состоится 1 декабря. Контрольно-проверочные мероприятия, пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00.

"Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок", – говорится в сообщении.

За осенний период работы КПВВ линию разграничения пересекли более 3,2 млн человек и 389 тысяч транспортных средств.