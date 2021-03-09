Украина В Украине рассказали о нарушении правил пересечения КПВВ

2021-03-09 17:20

В зоне ООС на Донбассе возле КПВВ за прошедшую неделю пограничники обнаружили трех граждан, которые направлялись на контролируемую Украиной территорию по частично поддельным документам.

Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в пресс-службе ГПСУ.

В ведомстве рассказали, что в Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

По их словам, 5 марта в КПВВ «Новотроицкое» обнаружили гражданина, который находился в розыске по ст. 309 УК (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Мужчину передали представителям территориального подразделения Нацполиции.

Ранее мы уже писали, что «власти ЛДНР» на Донбассе вводят пропуска для пересечения КПВВ и планируют вводить разрешительную процедуру на выезд лиц с неподконтрольных Украине территорий.

Пересечение линии разграничения при выезде (выходе) физических лиц и транспортных средств начнет осуществляться при наличии пропуска, который оформят «органы внутренних дел ДНР».

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