фото-видео фото В Украине начали выпускать носки с нелепыми цитатами Зеленского

2019-11-28 09:41 102

В ассортименте одного из житомирских магазинов появились зеленые носки с крылатыми фразами президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило местное издание Житомир-Онлайн.

Например, можно купить пару с надписью "Вийди отсюда розбійник" или "Плохо чуєш мене?". Этими двумя фразами Зеленский обратился в свое время к секретарю горсовета Борисполя Ярославу Годунку. 

Носки изготовил местный производитель. Партия насчитывает всего около 50 пар, все они зеленого цвета. Оказывается, в магазине они продаются уже около месяца. Реализаторы отмечают, что готовы заказать вторую партию, как только распродадут эту.

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фото-видео

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