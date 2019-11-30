Украина Цифры в платежках украинцев резко изменятся, раскрыт план Кабмина: «на 30-40%»

2019-12-01 12:30 363

 

Суммы в украинских платежках за коммуналку заметно изменятся

Кабинет министров занялся разработкой нового проекта решений по энергоэффективности, который должен позволить уменьшить счета украинцев за коммунальные услуги. Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» рассказал министр энергетики Алексей Оржель.

Он отметил, что одним из методов достижения большей энергоэффективности в правительстве считают модернизацию жилья.

По словам министра, это может способствовать снижению цен на коммуналку на 30-40%.

«Это гораздо существеннее, чем мы пытаемся за счет рыночных механизмов получить меньшую цену», - подчеркнул Оржель.

Ранее стало известно, что цена на газ для украинцев в отопительный период снизится на 7% по сравнению с прошлым годом.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Он отметил, что эти меры принимаются для того, чтобы не допустить резких скачков цен на газ в отопительный период.

 «Запасы, которые есть в хранилищах, и подготовка по другим видам топлива позволяют нам предложить так называемую страховую стоимость», - сообщил министр.

Речь идет о ценах ниже, чем в предыдущем квартале 2019 года. Подчеркивается, что снижение цен распространяется только на отопительный период – то есть до 1 мая.

Ранее мы писали о том, что в Украине цены на коммуналку, жилье, продукты питания и прочее продолжают стабильно ползти вверх.

Активнее всего растет стоимость коммунальных услуг, цены на которые за последние два года выросли на 10,8%, за последний год – на 4,3%, а всего, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года их стоимость увеличилась на 26%.

Об этом говорится на сайте Государственной службы статистики.
Оплата жилья, воды и газа за последние девять лет подорожала в 5,3 раза.

Вместе с этими позициями растут цены и там, где в себестоимость заложены коммунальные услуги. Среди прочего это продукты питания и безалкогольные напитки. За три последних года они подорожали в среднем на 16,5%.

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