Украина В МВД рассказали, сколько будет стоить восстановление водительских удостоверений онлайн

2019-12-04 19:00 180

Восстановление утраченного водительского удостоверения с помощью компьютера или смартфона обойдется в 201 гривну. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

"Вы заходите в электронный кабинет водителя, указываете, что вы потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать водительское удостоверение, платите 201 гривну бланка и вам придет сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время", сказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Он также добавил, что для восстановления документа нужно иметь электронное средство идентификации гражданина, который может быть сопоставлен с информацией в реестрах.

"Не нужно будет никуда ходить, все это можно будет сделать или с персонального компьютера или со смартфона. Это действительно тот сервис, который показывает изменения во взаимодействии государства и гражданина", - добавил Сергей Гончаров.