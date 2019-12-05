Мир Instagram вводит ограничения по возрасту - кому запретят вход в аккаунт

2019-12-05 13:16 99

Instagram объявила об обновлении правил регистрации. Тенперь система будет спрашивать дату рождения и не позволит создавать аккаунты пользователям, которым не исполнилось 13 лет.

Как сообщает пресс-служба Instagram, обязательное указание даты рождения при регистрации позволит "уберечь молодежь и вообще создать условия для среды, более соответствующей возрасту людей". При этом дата рождения будет показываться другим пользователям Instagram.

Указание даты рождения позволит предлагать пользователям более персонализированный контент, в том числе образовательного характера.

Также Instagram анонсировал запуск функции контроля над личными сообщениями: можно указывать пользователей и группы, от которых они будут блокироваться.

Ранее сообщалось, что Instagram начал тестировать отказ от лайков по всему миру. Теперь в графе людей, поставивших лайк под фото, не показывается точная цифра — только "и другие".