Мир Европейские аналитики раскрыли коварный замысел Трампа по ВТО

2019-12-13 10:12 543

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) в ближайшие дни будет вынужден прекратить свою деятельность из-за действий США. После этого "правила мировой торговли де-факто перестанут действовать".

Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, в апелляционном органе ВТО семь мест, но для его функционирования необходимо минимум три члена.

Сейчас в этом органе три заседателя, однако у двух из них 10 декабря истекает второй и последний срок полномочий.

В начале октября еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что существует возможность прекращения работы апелляционного органа ВТО в середине декабря.

В эту среду по вине президента США Дональда Трампа ВТО "станет недееспособной", подчеркивается в статье Der Spiegel. По словам автора материала, американский лидер делает все, чтобы парализовать деятельность организации.

Такой прогноз вызван тем, что на протяжении последних двух лет Вашингтон блокирует процесс выбора новых членов Апелляционного органа ВТО.

После того, как орган прекратит свою деятельность, "рухнет вся система ВТО", что повлечет прекращение действий правил мировой торговли, указано в статье.

Как утверждает автор, в Брюсселе полагают, что Трамп добивается этого потому, что "в мире без ВТО рассчитывает выбить для США более выгодные условия".

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