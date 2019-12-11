Украина Погода на Новый год и Рождество удивит всех, прогноз резко изменился: к чему готовиться

2019-12-11 22:00 357

Сильных морозов и обильных осадков, которыми ранее пугали украинцев синоптики, не будет

К сожалению, "пушистого" снежка, который стал бы приятным дополнением к праздничной суматохе, тоже не ожидается. Так, по информации синоптиков ресурса Gismeteo, 2020-й год жители Украины встретят с теплой погодой и даже, местами, с дождем.

Метеоролги обещают для Киева теплый декабрь. Для остальной части страны возможны некоторые отклонения в несколько градусов, которые не существенны.

30-31 декабря температура составит +2... +4 градуса, также вероятен дождь. Около полуночи, возможно, подморозит до 0-3 градусов.

С 1 по 2 января возможны незначительные морозы, а позже может потеплеть до +9 градусов. 6-7 января днем +4... +6, ночью небольшой минус.

Ранее мы сообщали, врач рассказала, как зима влияет на организм человека.

Зима — это стресс для всего организма и как бы мы не пытались этому возразить, а оставаться здоровым в холодное время года сложнее, чем летом.

При резком похолодании организм нельзя перегружать жирными, жареными, копчеными продуктами. Одежда должна быть из природных волокон. Качественная термобелье заменит теплую шубу. Об этом рассказали в областном Центре здоровья.

«Похолодание может вызвать спазм сосудов, беспричинный боль в сердце, головные боли и даже спровоцировать гипертонический криз или приступ стенокардии. Падение атмосферного давления вызывает гипоксию — пониженное содержание кислорода в организме», — рассказала исполняющая обязанности главного врача Центра здоровья Нина Дурдикулиева.

По ее словам, больше всего рискуют пожилые люди. Также к группе риска относятся дети и беременные женщины.