Мир В США приняли спорный оборонный бюджет в 738 млрд долларов

2019-12-12 09:13 189

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год. Утверждена сумма в размере 738 миллиардов долларов, что на 3,1% больше, чем в 2019 году.

Ранее военный бюджет был согласован республиканцами и демократами.

На базовые нужды Пентагона в 2020 году планируется выделить 635 миллиардов долларов, на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах - 71,5 миллиарда.

Кроме того, США в 2020 году потратит 300 млн долларов на военную помощь Украины.

Еще 31,5 миллиарда будут направлены на поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию по линии министерства энергетики США. На военную помощь Украине будет выделено 300 миллионов долларов.

Напомним, Сенат и Палата представителей одобрили свои варианты военного бюджета США еще летом. Однако по некоторым пунктам возникли разногласия. В результате законодателям пришлось сформировать комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой и стал согласованный документ на 3488 страницах.