Мир Из-за коронавируса остановлены съемки ожидаемой ленты "Матрица 4"

2020-03-19 09:15 174
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Компания Warner Bros из-за пандемии коронавируса приостановила работу над лентой "Матрица 4", которая должна была выйти в мировой прокат 21 мая 2021 года.

Как сообщает deadline, подтвержденных случаев заражения коронавирусом на площадке не было, но студия решила принять меры предосторожности.

Производство фильма проходило в Берлине. Съемочная группа прибыла в город незадолго до этого, завершив работу в Сан-Франциско, и готовилась к съемкам. Но правительство Германии запретило массовые мероприятия численностью более 50 человек, а также закрыло казино и бары.

Напомним, в режиссерское кресло "Матрицы 4" сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити.

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