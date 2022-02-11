Фото-видео видео «Матрица 4: Воскрешение»: Warner Bros получила иск за обесценивание интеллектуальной собственности

2022-02-11 21:39

Warner Bros назвали ответчиком в иске, поданном компанией Village Roadshow, которая занималась производством киноленты «Матрица 4: Воскрешение». Как гласит исковое заявление, одностороннее решение ответчиков представить проект одновременно на НВО Мах и в кинотеатрах, стало прямым нарушением соглашения.

Заявляется, что поступок Warner Bros стал элементом усилий компании «по истреблению существенной ценности интеллектуальной собственности Village Roadshow, ради поддержки нового стриминга».

Кроме того, ответчик «предпринимал попытки оставить Village Roadshow без будущих законных прав на софинансирование каких-либо сиквелов, спин-оффов или прочих проектов, созданных на базе интеллектуальной собственности, принадлежащей компании».

«Warner Bros. обязаны давать отчет перед Village Roadshow за любые доходы за пользование авторскими правами на картины, и не лишь за те, которые можно скрыть через сделки в пользу стриминга», - отмечается в заявлении.

Также в иске подчёркнуто, что Warner Bros сместила дату релиза намеренно с апреля на конец года для «продвижения стриминга, понимая, что это значительно снизит заработки проекта».