Украина Погода на 16 декабря - какие области Украины зальет дождем

2019-12-15 14:00 156

 

Погода в Украине завтра, 16 декабря, будет пасмурной и местами дождливой. Температура воздуха ночью будет варьироваться от 0 до +2, а днем будет достигать +6+8.

Погода на 16 декабря от Укргидрометцентра

На понедельник, 16 декабря, синоптики прогнозируют дождь на востоке Украины. В остальных областях будет туман, но без особых осадков. Ветер ожидается юго-западный, до 5-10 м / с.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от -2 до +3, на юге и Прикарпатье местами до ожидается до +7; днем +5+10, на западе и юге - +8+13 градусов. В Карпатах ночью ожидается от -4 до +1, днем ​​+2+7.

В Киеве существенный дождей не ожидается. Температура воздуха ночью будет от 0 до +2, днем будет достигать +6+8.

Прогноз погоды на 16 декабря от Sinoptik.ua

Синоптики погодного ресурса Sinoptik.ua обещают пасмурную погоду. Небо в Киеве весь день будет подернуто тучами. Температура днем поднимется до +5+6 градусов, а ночью опустится до +1+3. Ветер будет достигать 8-10 м / с.

Прогноз погоды на 16 декабря от Gismeteo

Как сообщают синоптики Gismeteo, погода будет бессолнечной, но с возможным потеплением до +6+7 градусов днем. Ночью температура опустится до -2.

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