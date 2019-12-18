Мир Битва вирусов: ученые сделали невероятное открытие о гриппе и простуде

2019-12-18 12:43 141

Вирус гриппа и риновирус, вызывающий простуду, препятствуют распространению друг друга. К такому выводу пришли ученые из Университета Глазго.

Как сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences, в ходе исследования были проанализированы 44,2 тысячи случаев респираторного заболевания за последние девять лет. На основании проверки пациентов на генетических материал 11 групп вирусов была подготовлена модель взаимодействия этих вирусов.

Для большей части изучаемых вирусов вероятность заразить одного человека одновременно коррелировала положительно, однако для риновируса и вируса гриппа А корреляция оказалась отрицательной.

По словам ученых, вирусы могут влиять на заражение организма другими вирусами, однако механизм этого влияния на данный момент не изучен.