Мир Ученые раскрыли механизм распространения раковых клеток

2019-12-20 15:34 177

Ученые Университета Техаса раскрыли механизм, увеличивающий риск распространения клеток меланомы (рака кожи) по организмую

Как сообщает MedicalXpress, исследователи обнаружили, что клетки, склонные к метастазированию, поглощают много молочной кислоты. Они несут на своей поверхности большое количество переносчиков молочной кислоты - монокарбоксилатный транспортер 1 (MCT1).

Лактат позволяет клеткам усиливать выработку антиоксидантов, что помогает им выживать в крови. Это согласуется с клиническими данными, которые продемонстрировали, что прогноз хуже у тех пациентов, у кого больше MCT1.

Эксперименты на мышах показали, что у грызунов, которых лечили ингибитором MCT1, наблюдалось меньшее количество клеток меланомы в крови и меньшее количество метастазирующих опухолей. Ученые считают, что сходный подход может уменьшить риск возникновения вторичных опухолей у человека.

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Мир

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