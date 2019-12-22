Мир В США заявили о новых проблемах для Nord Stream-2

2019-12-22 14:30 195

Россия будет вынуждена будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения строительства газопровода, отмечает агентство S&P Global Platts Analytics.

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна", находящаяся поблизости от места строительства датского участка газопровода Северный поток-2, не сможет завершить его строительство, потому что не соответствует техническим требованиям. Об этом накануне сообщило американское агентство S&P Global Platts Analytics.

Ранее базирующаяся в Швейцарии компания Allseas уведомила о приостановке работ по укладке труб для Северного потока-2 из-за решения США о санкциях против строящихся российских газопроводов. В этой ситуации Россия "вынуждена будет искать альтернативные суда и подрядчиков для завершения участка в водах Дании", отмечает S&P Global Platts Analytics.

По его оценке, наиболее вероятным претендентом на завершение работ на данном участке могла бы стать трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО МРТС. Согласно данным сервиса Marinetraffic, судно находится в порту Мукран на севере Германии – в пределах 60 морских миль от места приостановки работ по прокладке трубопровода.

Однако, по данным агентства, "Фортуна" не сможет вести работу в территориальных водах Дании, так как не оснащена системой динамического позиционирования, которая в автоматическом режиме позволяет удерживаться в заданной позиции с помощью двигателей и подруливающих устройств. "Фортуна" – якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования. К тому же, по оценке S&P Global Platts Analytics, оснащение судна не позволяет ему прокладывать на глубине трубы со скоростью более 1 км в день.

В то же время Россия имеет трубоукладочное судно "Академик Черский", на котором есть необходимая система динамического позиционирования. Однако в данном случае проблема заключается в том, что этот корабль находится на Дальнем Востоке. Ему потребуется около двух месяцев, чтобы добраться до Дании, что будет означать окончательный срыв сроков строительства Северного потока-2, который изначально планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.

Накануне в МИД РФ заявили, что Россия продолжит строительство газопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток, несмотря на санкции США. Там заявили, что "США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции против собственных союзников".

Также в Германии раскритиковали США за санкции, введенные за строительство российского газопровода Северный поток-2.