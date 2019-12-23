Украина Спасатели предупредили о мокром снеге, сильном тумане и гололеде

2019-12-23 15:12 177

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили украинцев о резком ухудшении погодных условий.

"По данным "Укргидрометцентра", в течение 23-24 декабря в западных областях значительные дожди, в Карпатах порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с", - говорится в сообщении.

В эти дни в Карпатах ожидается сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью 23 декабря в западной и юго-западной части акватории Черного моря порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 30-40 дм.

"Погодные условия могут привести к нарушению и местами прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона", - предостерегли в ГосЧС.

В ГосЧС отметили, что утром 23 декабря также ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности).

По данным спасателей, сегодня на реках Закарпатье ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м.

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