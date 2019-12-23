Украина На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп

2019-12-23 20:00 270

 

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса".

Детали: Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Гончарук объяснил свой визит на концерт ультраправой группы

2019-10-15 20:00 1626

В Верховной Раде созданы пять фракций и одна депутатская группа

2019-08-29 14:36 2022

В Мариуполе и Бердянске при содействии США создали группы быстрого реагирования

2019-07-23 17:00 2301

Facebook массово удаляет аккаунты и группы, которые используют тролли из РФ

2019-05-07 08:12 1872

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцы получат дополнительные выходные перед Новым годом

2019-12-23 22:00 306

На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп

2019-12-23 20:00 270

Спасатели предупредили о мокром снеге, сильном тумане и гололеде

2019-12-23 15:12 306

Сегодня станет ясно, состоится ли новогодний обмен пленными на Донбассе

2019-12-23 12:46 309
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Украинцы получат дополнительные выходные перед Новым годом 2019-12-23 22:00 306
На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп 2019-12-23 20:00 270
Спасатели предупредили о мокром снеге, сильном тумане и гололеде 2019-12-23 15:12 306
Сегодня станет ясно, состоится ли новогодний обмен пленными на Донбассе 2019-12-23 12:46 309

Лента

22:00 Украинцы получат дополнительные выходные перед Новым годом
21:30 Ученые рассказали о пользе коньяка: дозы потребления для женщин и мужчин отличаются
21:00 В Минэкономики хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
20:30 "Кличко еще не устал": тренер Фьюри высказался о возобновлении карьеры украинца
20:00 На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп
19:30 Есть два вида наказания: озвучен интересный прогноз по импичменту Трампа
19:00 Вызывает рак: ученые ошарашили новым открытием о блюдах из рыбы
18:30 Украина отреагировала на запуск поездов по Крымскому мосту
18:00 Контактная группа согласовала обмен пленными до конца года
17:30 Эксперты спрогнозировали курс доллара после Нового года