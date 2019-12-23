Украина На игорные заведения "охотится" около тысячи полицейских мобильных групп

2019-12-23 20:00 270

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "Сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса".

Детали: Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.