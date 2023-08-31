ВОЙНА В Украине Киевляне будут круглосуточно иметь доступ к укрытиям в учебных заведениях

2023-08-31 10:27

Доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным. Такое решение принял Совет обороны Киева, сообщает пресс-служба КГГА.

"Беспрепятственное пребывание граждан в защитных сооружениях гражданской защиты во время воздушной тревоги должны обеспечить главы районных администраций столицы и руководители учебных заведений Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, 1 июня во время воздушной атаки на Киев в Деснянском районе погибли две женщины и 9-летняя девочка, которые в это время находились на улице, не сумев попасть в закрытое укрытие на территории поликлиники.