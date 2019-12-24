Мир Трамп в грубой форме потребовал ускорить процедуру импичмента в Сенате

2019-12-24 08:39 114

Президент США Дональд Трамп снова выразил возмущение тем, что демократы задерживают процесс в Сенате в рамках импичмента, и предсказал скорое увольнение спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Какое право сумасшедшая Нэнси имеет на то, чтобы затягивать процесс в Сенате? Никакого! У нее плохие доказательства, и она стремится сделать так, чтобы результат не оказался для нее отрицательным. Охота на ведьм должна закончиться сейчас же процессом в Сенате", - написал американский лидер в Twitter.

Трамп отметил, что демократы из нижней палаты пытаются таким образом "подчинить себе Сенат".

Ранее Трамп обвинял оппозицию в нарушении конституции затягиванием передачи обвинительного заключения в Сенат. При этом в 2019 году Сенат уже не сможет рассмотреть импичмент - он ушел на каникулы и вернется только 6 января 2020 года.