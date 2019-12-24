Мир Лукашенко: НАТО ответит войной, если РФ нарушит наш суверенитет

2019-12-24 21:00 195

 

Президент Беларуси считает, что РФ не будет в это ввязываться, поскольку ей такая "головная боль" не нужна

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что НАТО и мировое сообщество ответят войной России, если та нарушит суверенитет Беларуси. Об этом он рассказал в эфире Эхо Москвы.

"Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество - они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им", - сказал он и добавил, что не видит пока таких угроз со стороны РФ.

Лукашенко также добавил, что Беларусь находится "посередине котла", где пересекаются интересы Востока и Запада. Он считает, что надо себя вести "точно, тонко и аккуратно, чтобы тебя не сварили в этом котле".

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