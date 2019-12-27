Мир Трамп нашел свое пояснение, почему из фильма "Один дома" вырезали эпизод с его участием

2019-12-27 21:36 141

Президент США Дональд Трамп предположил, сцену с его участием в комедии Один дома-2 вырезали при показе на канадском телеканале CBC из-за премьер-министра страны Джастина Трюдо. Об этом американский лидер написал в Twitter.

Американский лидер сделал репост публикации телеканала Fox-13, в которой сообщалось, что популярный рождественский фильм был показан на CBC в урезанном виде.

"Полагаю, Джастину Т. не особо нравится, что я заставляю его платить за НАТО и торговлю", − заявил Трамп.

"Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)", − добавил президент.

Ранее CBC подтвердил, что убрал сцену с участием Трампа, однако решение не было связано с политикой. Как утверждает телеканал, эпизод с нынешним главой США исчез из фильма еще в 2014 году, чтобы освободить место для рекламы.

Напомним, в комедии 1992 года Трамп сыграл владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В эпизоде, который длится около десяти секунд, он помогает мальчику, подсказав, как пройти в холл гостиницы.