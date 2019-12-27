Украина Секонд-хенд под запретом: в Украине готовят громкое нововведение

2019-12-28 12:00 129

 

В Украине хотят наложить запрет на ввоз секонд-хенда, кроме спецодежды, предназначенной для пользования ВСУ и представителей других силовых ведомств.

Об этом во время пресс-конференции в четверг, 26 декабря, сообщил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, передает Апостроф.

"Мы разработали изменения в нормативно-правовые акты касательно запрета введения на таможенную территорию Украины в качестве гуманитарной помощи одежды и обуви, которые были в использовании, кроме одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям", - сказал он.

По его словам, исключения для силовиков, сотрудников ГСЧС и медперсонала связаны с тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истек срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несет угрозу для жизни.

"Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране", - добавил Коваль.

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