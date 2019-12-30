Мир Появилась новая версия крушения пассажирского самолета в Казахстане

2019-12-31 09:11 174

Следствие исключило погодные условия как причину крушения самолета Bek Air близ Алма-Аты, но добавило версию с работой навигационной службы. 

"В настоящее время рассматриваются три версии. Первая - ошибка экипажа. Вторая - возможность технической неисправности самого борта. Третья - работа навигационных служб", -  сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что благодаря погодным условиям самолет не воспламенился после падения, что минимизировало число жертв.

"В настоящее время идет демонтаж воздушного лайнера и осмотр места происшествия. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр. К счастью, не произошло воспламенения левого крыла, где был поврежден топливный бак, и половина топлива разлилась под самолет. Из-за холодных погодных условий, зимнего периода и наличия снега воспламенения не произошло, что и минимизировало количество жертв", - сказал он.

По его словам, в Казахстан уже прибыли представители завода-изготовителя из Нидерландов.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что второй пилот, как и вторая бортпроводница, находятся в реанимации. "Остальные два бортпроводника находились в хвостовой части салона самолета. Они пока дают показания. Деталей следствия я пока разглашать не могу", - сказал министр.

 

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