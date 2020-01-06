Украина Туристам напомнили о январских угрозах в украинских Карпатах

2020-01-07 14:45 153

Спасатели предупреждают местных жителей и туристов об опасности схода снежных лавин.

Как сообщает ГосЧС, опасность схода лавин остается в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

"По данным Укргидрометцентра, 7 января на высокогорье Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале недели в Украине синоптики осадков не прогнозируют. Температура повысится до +3 градусов. На севере, западе и в центральной части страны температура воздуха днем будет -1...+1 градус, на территории восточных и южных областей днем температура поднимется до 0...+2 градусов.