Украина Убийство в Каховке: Глава ГПУ Рябошапка отправил на место спецгруппу прокуроров

2020-01-06 14:13 192

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка назначил группу прокуроров, которые на месте будут координировать работу следователей в расследовании резонансного убийства в Каховке Херсонской области. 

"Задача прокуроров Офиса, уже выехали на место преступления - тщательное и объективное изучение всех версий совершенного, состояния производства, принятие мер к установлению всех причастных к убийству лиц", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Ранее стало известно, что ГБР также начало расследование в отношении полицейского, который может быть причастен к резонансному убийству в Каховке.

Напомним, в Каховке начались протесты из-за резонансного убийства в новогоднюю ночь 26-летнего парня. Во время стрельбы на месте происшествия присутствовал полицейский, а отношении его проводится служебное расследование. Также стало известно, что по убийству назначена повторная судмедэкспертиза. На этот раз к экспертизе допустят представителя потерпевшей стороны. Повторная проверка назначена на 6 января, правоохранители выяснят, из какого оружия стреляли, а также сколько и каких именно было телесных повреждений.

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