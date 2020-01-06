Мир Трамп большими буквами написал, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

2020-01-06 19:00 279

 

Президент США Дональд Трамп, который подтвердил готовность атаковать объекты культурного наследия Ирана и пригрозил "непропорциональным" ударом, заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал Дональд Трамп.

Напомним, 3 января в результате ракетного удара в районе багдадского аэропорта погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Его похоронили сегодня, 6 января, десятки тысяч людей провожали убитого генерала, а дочь Сулеймани пригрозила США и Израилю "черными днями".

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