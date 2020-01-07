Мир В Китае обнаружен неизвестный штамм пневмонии, от которого нет лекарств

2020-01-07 12:43 534

В Китайском городе Ухань обнаружили неизвестный штамм пневмонии, из-за которого десятки людей госпитализированы.

Как сообщает CNN, на текущее время зафиксировано 59 заражений неизвестным видом болезни, 7 пациентов перебывают в критическом состоянии.

Вспышка заболевания обнаружена в конце декабря. В Китае уже начинают опасаться из-за возможного повторения атипичной пневмонии, которая впервые обнаружили в стране в 2002 году. Тогда менее чем за год вирус распространился в 37 странах мира, заразил более 8 тысячи человек. Его жертвами стали 774 человека. Симптомы пневмонии - лихорадка, кашель, сильная головная боль, головокружение.