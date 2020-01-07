Мир Ближневосточная эскалация - в ООН сделали заявление

2020-01-07 18:30 192

 

В связи с эскалацией напряженности между США и Ираном и в мире в целом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров не допустить войны, остановить эскалацию, проявлять максимальную сдержанность, возобновить диалог и восстановить международное сотрудничество. "Новый год начался с потрясений в мире. Мы переживаем трудные времена. Геополитическое напряжение достигло наивысшей точки в этом веке. И потрясения нарастают. Нельзя больше быть уверенным даже в нераспространении ядерного оружия", - заявил генсек ООН.

Ситуация в мире обострилась после американской операции в Багдаде, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана генерал Касем Сулеймани. "Этот котел напряженности вовлекает все больше стран в принятие непредсказуемых решений с непредсказуемыми результатами, все большей становится опасность просчетов", - добавил генсек. "Давайте не будем забывать об ужасных человеческих страданиях, порождаемых войной. Как всегда, обычные люди платят самую высокую цену", - заявил глава ООН. Он призвал не допустить войны.

"Так дальше не может продолжаться. Я с большой обеспокоенностью слежу за недавним ростом глобальной напряженности. Я нахожусь в постоянном контакте с ведущими мировыми лидерами", - заявил Антониу Гутерриш. Он подчеркнул, что его послание всем лидерам стран "простое и понятное": "остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, возобновите диалог и наладьте международное сотрудничество".

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