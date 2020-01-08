Украина видео Пилоты сделали все, чтобы самолет не рухнул на жилые здания: очевидец о катастрофе в Иране

2020-01-08 19:00 237

 

Самолет Boeing компании «Международные авиалинии Украины», который разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, загорелся еще в воздухе.

Об этом журналистам рассказал очевидец катастрофы.

По словам мужчины, существовал большой риск того, что Boeing упадет на жилые дома, однако пилотам удалось увести лайнер.

«Правый борт и хвост самолёта были полностью охвачены огнём. Я думаю, пилот делал всё возможное, чтобы самолёт не рухнул на жилые здания. В 20—30 метрах от тех домов борт упал в парке Лале, снеся ограждение футбольного поля, а затем взорвался и сгорел. Эти 500—600 метров усеяны фрагментами мёртвых тел, которые невозможно опознать», – сообщил очевидец.

Напомним, на борту самолета, потерпевшего крушение у Тегерана, погибли 11 украинцев — 9 членов экипажа и 2 пассажира, согласно информации посольства Украины в Иране. Также среди погибших: граждане Ирана — 71; Канады — 73; Германии — 4; Великобритании — 3; Швеции — 8; Афганистана — 6.

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