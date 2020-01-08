Мир Трамп обратился к нации после ударов Ирана

2020-01-08 17:30 177

 

Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции пртив Ирана.

Президент США Дональд Трамп обратился к нации после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке.

Так, он заявил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал и добавил, что пока он будет президентом США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.

Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления. Он добавил, что Иран отступает и "это хорошо для всего мира".

При этом он заверил, что США готовы к миру с Ираном и обратился к НАТО с просьбой начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.

Также он объявил о введении новых жестких экономических санкции в отношении "иранского режима".

Американский президент считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а России и Европе отказаться от действующей.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.

Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.

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