Трамп обратился к нации после ударов Ирана

Во время ракетной атаки на американские базы в Ираке никто не погиб, сообщил Трамп, и анонсировал новые санкции пртив Ирана.
Президент США Дональд Трамп обратился к нации после ракетных ударов Ирана по американским базам в Ираке.
Так, он заявил, что при нападении Ирана на военную базу США никто не пострадал и добавил, что пока он будет президентом США, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие.
Трамп заявил, что не будет стремиться к эскалации с Ираном, а хочет продолжить кампанию максимального давления. Он добавил, что Иран отступает и "это хорошо для всего мира".
При этом он заверил, что США готовы к миру с Ираном и обратился к НАТО с просьбой начать играть более активную роль на Ближнем Востоке.
Также он объявил о введении новых жестких экономических санкции в отношении "иранского режима".
Американский президент считает необходимым разработать новую ядерную сделку с Ираном, а России и Европе отказаться от действующей.
Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США.
Иранские госСМИ утверждают, что в результате обстрелов погибли 80 человек. Другие страны о погибших не сообщают.