Мир По "Зеленому" району Багдада ударили ракеты

2020-01-09 12:17 120

"Зеленый" район Багдада, в котором располагаются здания посольств иностранных государств, а также правительственные здания, подвергся ракетному обстрелу, сообщает телеканал al-Mayadeen.

"Две ракеты разорвались в "зеленой зоне" Багдада", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сработали сирены воздушной тревоги.

Напомним, 5 января несколько ракет упали вблизи американского посольства в "зеленой зоне" Багдада. Взрыв произошел на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне в Багдаде, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Трампа.