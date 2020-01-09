Мир Церемония вручения премии "Оскар"пройдет без ведущего

2020-01-10 10:12 132

В этом году церемония вручения премии "Оскар", которая пройдет 9 февраля, снова останется без ведущего. Об этом говорится в Twitter американской киноакадемии.

Согласно информации, гостей торжества ждут звезды, представления и сюрпризы, но вот ведущего не будет.

Это произойдет в третий раз в истории премии и второй год подряд. В прошлом году "Оскар" должен был вести комик Кевин Харт, однако интернет-пользователи припомнили ему гомофобные записи в Twitter девятилетней давности, после чего Харт отказался вести награждение. Перед этим "Оскар" вручали без ведущего в 1989 году.

Напомним, ранее в Голливуде состоялась 77-я церемония вручения кинонаграды "Золотой глобус": среди победителей – сериал "Чернобыль".

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Мир

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