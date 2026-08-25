Світ Подано п'ять заявок на участь українських фільмів у відборі на 99-ту премію Оскар - ПОВНИЙ СПИСОК

2026-08-25 14:39

Український оскарівський комітет отримав 5 заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію Оскар у категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм.

Згідно з інформацією комітету, заявки надійшли від таких проектів: Вічник (режисер Іван Ніколайчук), Кіллхаус (реж. Любомир Левицький), Останній Прометей Донбасу (реж. Антон Штука), Простий Солдат (реж. Артем Рижиков, Хуан Каміло Круз) та The Last Message (реж. Андрій Волошин, Олексій Лєбєдєв).

Зазначено, що Комітет аналізує отримані заявки на відповідність вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук, і на засіданні буде визначено фільм, який представлятиме Україну.

У відомстві нагадали, що 15 фільмів, які увійдуть до шортліста міжнародної премії в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм, оголосять 15 грудня 2026 року. П’ять фільмів-номінантів у цій категорії стануть відомі 21 січня 2027 року. А сама церемонія вручення 99-ї премії Оскар відбудеться 14 березня 2027 року.

Як було зазначено, 22 січня Американська академія кінематографічних мистецтв і наук оголосила номінантів на 98-му премію Оскар, українські фільми не були включені до списку.

Фільм Порцелянова війна режисерів Брендана Беллома та Слави Леонтьєва не здобув перемогу в категорії Найкращий повнометражний документальний фільм 97-ї премії Оскар Американської академії кінематографічних мистецтв.

Фільм 20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова здобув перемогу в категорії Найкращий повнометражний документальний фільм 96-ї премії Оскар Американської академії кінематографічних мистецтв.

У 2019 році від України на премію Оскар було висунуто фільм Нарімана Алієва Додому (Evge), у 2020-му – Атлантида Валентина Васяновича (Atlantis), у 2021-му – Погані дороги Наталії Ворожбит, у 2022-му – Клондайк Марини Ер Горбач, у 2023-му – 20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова, у 2024-му – Ля Палісіада Філіпа Сотниченка.