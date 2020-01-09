Украина В Киеве на Троещине воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги

2020-01-09 15:47 111

На столичной Троещине произошел взрыв возле здания Ощабданка, обошлось без пострадавших.

Как сообщает Информатор, мужчина, который позвонил на 102, рассказал полицейским, что услышал взрыв. Когда он вышел из магазина, который находится по соседству, то увидел, как четыре человека убегают. Все они были одеты в черную одежду, а их лица были закрыты балаклавами.

Выяснилось, что злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами, но им это не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. К счастью, никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.

Момент побега преступников попал на камеры видеонаблюдения. На месте работали экипажи полиции и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия устанавливаются.

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