Мир В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру

2020-01-09 19:30 96

 

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран отвергает призыв президента США Дональда Трампа к мирным преговорам, пишет Deutsche Welle.

По словам Тахт-Раванчи, предложения Трампа являются "немыслимыми". Также он подчеркнул, что именно так власти Ирана оценили заявления американского президента в контексте антииранских санкций, обещанных главой США.

Отреагировал на выступление Трампа, а именно на слова о беспрецедентной военной мощи США, и глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он заявил, что миром управляет не "прекрасное вооружение", а люди.

"А люди в нашем регионе хотят, чтобы США ушли из него", - подчеркнул Зариф.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета

2020-01-09 18:00 192

Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране

2020-01-09 17:30 177

Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране

2020-01-09 15:15 198

Bellingcat проверяет версию атаки военных на украинский самолет под Тегераном

2020-01-09 14:46 243

Еще новости в разделе "Мир"

В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру

2020-01-09 19:30 96

Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета

2020-01-09 18:00 192

Bellingcat проверяет версию атаки военных на украинский самолет под Тегераном

2020-01-09 14:46 243

Молодой Нед Старк появится в сериале Властелин колец

2020-01-09 14:12 207
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру 2020-01-09 19:30 96
Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета 2020-01-09 18:00 192
Bellingcat проверяет версию атаки военных на украинский самолет под Тегераном 2020-01-09 14:46 243
Молодой Нед Старк появится в сериале Властелин колец 2020-01-09 14:12 207

Лента

20:00 В Киеве подорожает проезд в маршрутках
19:30 В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру
19:00 Международные резервы Украины достигли семилетнего максимума: впечатляющие цифры
18:00 СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета
18:00 Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета
17:30 Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране
17:00 В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности
16:30 Курс доллара продолжил резкий рост на межбанке
15:47 В Киеве на Троещине воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги
15:15 Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране