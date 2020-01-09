Мир В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру

2020-01-09 19:30 96

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что Тегеран отвергает призыв президента США Дональда Трампа к мирным преговорам, пишет Deutsche Welle.

По словам Тахт-Раванчи, предложения Трампа являются "немыслимыми". Также он подчеркнул, что именно так власти Ирана оценили заявления американского президента в контексте антииранских санкций, обещанных главой США.

Отреагировал на выступление Трампа, а именно на слова о беспрецедентной военной мощи США, и глава МИД Ирана Джавад Зариф. Он заявил, что миром управляет не "прекрасное вооружение", а люди.

"А люди в нашем регионе хотят, чтобы США ушли из него", - подчеркнул Зариф.