Мир Премьер-министр Канады огласил данные разведки по катастрофе в Тегеране

2020-01-10 13:42 201

По данным разведки Канады и союзников страны, украинский самолет в Иране сбила ракета. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции, передает CTV News.

 "У нас есть данные разведки — как канадской, так и союзников — которые указывают на то, что самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", — сказал он.

Премьер добавил, что это могло произойти случайно. Он также отметил, что канадские специалисты работают с украинскими коллегами и хотят привлечь своих специалистов к расследованию.

Напомним, 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании "МАУ", все пассажиры и экипаж погибли.

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