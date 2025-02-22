Политика Джастин Трюдо подтвердил, что Канада в любом случае будет поддерживать Украину

2025-02-22 11:33

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что Канада всегда будет поддерживать Украину. Об этом он сказал в видеообращении, сообщает The Hill.

"Канада и наши союзники" объединены в поддержке президента Украины Владимира Зеленского и противостоянию птн. Канада и наши союзники однозначно выступают против незаконных, безнравственных, несправедливых нарушений международного порядка, совершенных путиным. Я с нетерпением жду встречи с моими европейскими партнерами через несколько часов, чтобы поговорить о том, как мы будем продолжать однозначно стоять на защите Украины, а также на защите правил, обеспечивающих нам всем безопасность", - отметил он.

Трюдо решительно защитил "порядок, основанный на правилах", который, по его словам, удерживал мир в безопасности на протяжении последнего почти столетия.

"Украинцы боролись и умирали не только для того, чтобы защитить свой суверенитет, свою территориальную целостность. Они также борются за защиту порядка, основанного на правилах, который обеспечивает безопасность для всех нас во всем мире уже почти 80 лет. Этот период мира, стабильности, процветания для всего мира происходит благодаря тому, что у нас были правила относительно границ, относительно не вторжения в соседние страны, которые Россия решила сознательно нарушить несколько лет назад", - отметил он.