Мир Крушение самолета МАУ: столицу Ирана всколыхнули массовые протесты

2020-01-12 12:00 324

 

В столице Ирана начались акции протеста после того, как власть страны признала, что украинский самолет в среду под Тегераном ошибке сбили иранские военные.

Об этом сообщает The Guardian, передает Укринформ.

«В Twitter появляются сообщения об уличных протестах в Тегеране против иранских властей после того, как они признали, что украинский самолет ошибочно сбили иранские военные», - говорится в сообщении.

Протестующие в Тегеране требуют отставки аятоллы Али Хаменеи, а также судебного наказания виновных в авиакатастрофе.

Сообщается, что, судя из постов в Twitter и комментариях к ним, протестуют в основном студенты Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране.

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