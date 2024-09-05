ВОЙНА В Украине Пентагон отказался обсуждать вероятные причины крушения F-16 в Украине

2024-09-05 08:26

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки отказалось озвучивать вероятные причины крушения F-16 в Украине. Там заявили, что расследование проводит Украина. Об этом сообщет Укринформ.

В частности, во время брифинга спикер Пентагона генерал Патрик Райдер посоветовал журналистам обратиться с запросами по поводу этой аварии к украинской стороне, которая и расследует инцидент.

"Как и любая суверенная нация, где происходит подобный инцидент, они играют ведущую роль в проведении расследования. Поэтому Украина является главной в расследовании", - отметил Райдер.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне считают маловероятным, что недавно разбившийся в Украине истребитель F-16 был сбит дружеским огнем.

Напомним, что F-16 потерпел крушение во время массированного ракетного обстрела со стороны России 26 августа. Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что американские истребители задействовали в отражении удара вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск. Во время выхода на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, управлявший им летчик Александр Месь погиб.