Украина фото + видео В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии

2020-01-13 21:30 210

В понедельник, 14 января, в Киеве произошло очень серьезное происшествие. На Лыбедской прорвало теплотрассу, кипятком затопило дороги и торговый центр Ocean Plaza, в воздух поднялся густой пар. Около ТРЦ стоят кареты скорой помощи.

Инцидент случился около 20:45. Об этом Информатор узнал на месте событий. Судя по месту, откуда идет пар, прорыв произошел на территории стройки около торгового центра.

Жители города сообщают, что кипяток так быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza, что посетители не успели без последствий покинуть здание. По предварительной информации, пострадали автомобили, которые были припаркованы возле ТРЦ. Район Лыбедской окутал пар «как в бане». В результате прорыва провалился асфальт и на дороге образовались две огромные ямы. В одну из них попал автобус «Богдан». Дорога перекрыта.

По состоянию на 21:30 стало известно, что спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также трех пассажиров из рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели также вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы.

На месте уже работают коммунальщики, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики. Что стало причиной прорыва, на данный момент неизвестно.