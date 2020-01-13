Украина фото + видео В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии

2020-01-13 21:30 210

 

В понедельник, 14 января, в Киеве произошло очень серьезное происшествие. На Лыбедской прорвало теплотрассу, кипятком затопило дороги и торговый центр Ocean Plaza, в воздух поднялся густой пар. Около ТРЦ стоят кареты скорой помощи.

Инцидент случился около 20:45. Об этом Информатор узнал на месте событий. Судя по месту, откуда идет пар, прорыв произошел на территории стройки около торгового центра.

Жители города сообщают, что кипяток так быстро заполнил нулевой этаж Ocean Plaza, что посетители не успели без последствий покинуть здание. По предварительной информации, пострадали автомобили, которые были припаркованы возле ТРЦ. Район Лыбедской окутал пар «как в бане». В результате прорыва провалился асфальт и на дороге образовались две огромные ямы. В одну из них попал автобус «Богдан». Дорога перекрыта.

По состоянию на 21:30 стало известно, что спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажира, а также трех пассажиров из рядом стоящего троллейбуса, оказавшийся в паровой завесе. Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 5 человек. Спасатели также вынесли из здания 1 потерпевшую женщину, которая получила ожоги ног. Пострадавшую передали работникам медицинской службы.

На месте уже работают коммунальщики, также дежурят правоохранители, сотрудники ГСЧС и медики. Что стало причиной прорыва, на данный момент неизвестно.

 

 

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на сегодня: В Украину вернулась теплая и сухая погода

2020-01-13 10:14 369

В Киеве подорожает проезд в маршрутках

2020-01-09 20:00 609

фото Мокрый снегопад в Киеве: к вечеру столица может превратиться в большой ледовый каток

2020-01-09 08:12 513

В начале 2020 года в Киев прилетит госсекретарь США Майк Помпео

2020-01-02 12:45 1038

Еще новости в разделе "Украина"

фото + видео Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент

2020-01-13 22:30 264

фото + видео В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии

2020-01-13 21:30 210

Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат

2020-01-13 21:00 411

Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно

2020-01-13 20:30 288
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото + видео Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент 2020-01-13 22:30 264
фото + видео В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии 2020-01-13 21:30 210
Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат 2020-01-13 21:00 411
Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно 2020-01-13 20:30 288

Лента

фото + видео 22:30 Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент
22:00 Дело убийства Окуевой: полиция изучает деятельность преступной организации в странах ЕС
фото + видео 21:30 В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии
21:15 Стали известны номинанты на кинопремию “Оскар”
21:00 Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат
20:30 Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно
20:00 Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности
19:30 Немного ветра и тепло: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать украинцам
19:00 Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит
18:30 В КГГА хотя увеличить стоимость парковки на улицах столицы в 10 раз