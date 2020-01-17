Мир Стихия пришла на помощь: Мощные ливни обрушились на Австралию и тушат пожары

2020-01-17 16:28 141

В Австралии второй день подряд льет сильный дождь и тушит многочисленные лесные пожары. Такие погодные условия значительно помогают борьбе с возгораниями.

Как сообщает AFP, жители материка рады, что наконец-то осадки помогают тушить пожары. Они надеются, что дожди будут идти еще несколько дней. Синоптики прогнозируют, что в выходные также пройдут дожди в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория.

По состоянию на сегодня пожары уничтожили более миллиарда животных. Огонь разрушил более 1200 домов и выпалил миллионы гектаров земли.

Ранее Украина предлдожила стране помощь - направить в Австралию около 200 специально подготовленных спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.