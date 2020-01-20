Украина В Украине владельцам авто разрешили онлайн назначать пользователя машины

2020-01-20 19:00 180

В Электронном кабинете водителя появилась новая бесплатная услуга "Управление надлежащим пользователем", которая предоставляет право автомобилистам назначать лицо, которое использует автомобиль, но не является его владельцем. Услугу онлайн добавили для корректного оформления штрафов, когда в Украине заработает автоматическая фиксация на видео нарушений ПДД.

Как сообщает министерство цифровой трансформации Украины в своем Telegram-канале, онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на правительственном портале kmu.gov.ua в разделе "Электронные услуги".

Это первая онлайн-услуга, которая была создана сразу в электронном формате. Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Министерства цифровой трансформации, при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Чтобы назначить "надлежащего юзера" необходимо:

авторизоваться в электронном кабинете водителя с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП, ранее называлась электронная цифровая подпись, ЭЦП), BankID или MobileID.

Выбрать из перечня услугу "Управление надлежащим пользователем".

Ввести VIN-код автомобиля, для которого лицо хочет стать надлежащим пользователем. Система выдаст деперсонифицированную информацию об автомобиле, не о его владельце.

Выбрать основание для надлежащего пользования (договоренность с владельцем, доверенность на право пользования транспортным средством, договор аренды, найма или займа, договор финансового или оперативного лизинга).

Ввести e-mail и телефон владельца авто.

Проверить свои данные и при необходимости прикрепить скан-копии доверенности или договора, что является основанием для надлежащего пользования.

Подписать созданную заявку за помощью квалифицированной электронной подписи.

Владелец автомобиля получит письмо со ссылкой на онлайн-заявление, по которой он должен перейти и дать согласие на запрос. Если основанием для назначения является только договоренность, владелец автомобиля должен подписать заявление с помощью КЭП. Срок оформления услуги - один рабочий день.

Электронная услуга "Управление надлежащим пользователем" доступна для физических и юридических лиц и является бесплатной. На одно транспортное средство может быть назначено не более одного надлежащего пользователя. Удаление назначенного надлежащего пользователя возможно владельцем автомобиля по заявлению или автоматически по окончании срока пользования.